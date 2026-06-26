Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер сборной Туниса Ренар: «Мы не соответствовали уровню этого чемпионата мира»

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Туниса Эрве Ренар прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы не соответствовали уровню этого чемпионата мира, это очевидно, и это не обсуждается. Это большой турнир с очень сильными командами, особенно в этой группе, это была очень сложная группа», — цитирует Ренара сайт Международной федерации футбола.

Тунис в трех матчах не набрал ни одного очка и занял четвертое место в группе F. Он покинул турнир.

Форвард махачкалинского «Динамо» забил Нидерландам! Но Тунис все равно проиграл, а голландцы вышли на Марокко.