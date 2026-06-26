Судзуки: «Япония в матче с Швецией добилась того, что было важно — набрали хотя бы одно очко»

«Первый тайм был напряженным. С другой стороны, во втором тайме мы получили преимущество, но после того, как они сравняли счет, импульс перешел к сопернику. Несмотря на это, думаю, мы добились того, что было важно — набрали хотя бы одно очко. Возможность перенести эту беспроигрышную динамику в следующий матч с Бразилией определенно позитивна», — приводит официальный сайт ФИФА Судзуки.