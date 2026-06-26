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Гюлер стал самым молодым автором гола в истории сборной Турции на чемпионатах мира

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер забил гол в ворота сборной США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер забил гол в ворота сборной США в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

По данным Opta, Гюлер в возрасте 21 год 120 дней стал самым молодым турецким футболистом, забивавшим в истории чемпионатов мира.

Гюлер опередил Эмре Белезоглу (он забил в возрасте 21 год 275 дней в матче против Коста-Рики на ЧМ-2002).

Гюлер впервые отличился в матчах чемпионатов мира. В целом у него семь голов и девять результативных передач в 33 встречах за национальную команду.

26 июн 05:00 Турция — США 0:0.