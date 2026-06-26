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Куман: «Я хотел занять первое место в группе, и Нидерланды финишировали первыми»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал победу над Тунисом (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал победу над Тунисом (3:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Я доволен. Я хотел занять первое место в группе, и мы финишировали первыми. Меня удивляет только то, как легко мы слишком расслабились в матче. Думаю, это было связано с тем, что мы очень быстро повели 2:0. Это может стать проблемой против более сильного соперника, а Марокко — атакующая команда», — цитирует Кумана сайт Международной федерации футбола.

Нидерланды (семь очков после трех матчей) заняли первое место в таблице группы F. В 1/16 финала они сыграют с Марокко.

Форвард махачкалинского «Динамо» забил Нидерландам! Но Тунис все равно проиграл, а голландцы вышли на Марокко.