Куман: «Я хотел занять первое место в группе, и Нидерланды финишировали первыми»

«Я доволен. Я хотел занять первое место в группе, и мы финишировали первыми. Меня удивляет только то, как легко мы слишком расслабились в матче. Думаю, это было связано с тем, что мы очень быстро повели 2:0. Это может стать проблемой против более сильного соперника, а Марокко — атакующая команда», — цитирует Кумана сайт Международной федерации футбола.