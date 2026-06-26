Судзуки: «Чствую, что настоящая битва сборной Японии на ЧМ-2026 начинается только сейчас»

«Не мне это говорить, но Юто — замечательный игрок. На чемпионате мира он направляет команду в положительном направлении как на поле, так и за его пределами. Конечно, он играл сегодня, и тот факт, что мы зашли так далеко, заслуга не только его, но и многих опытных игроков. Тем не менее, я чувствую, что наша настоящая битва начинается только сейчас. Поэтому я думаю, что было бы хорошо сражаться вместе с ним, продвигаясь вперед», — приводит официальный сайт ФИФА Судзуки.