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Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Англия сыграет с Ирландией, ЮАР против Уругвая, Франция встретится с Фиджи, другие матчи

27 июня в Грузии стартует групповой этап молодежного Кубка мира по регби.

Молодежный Кубок мира по регби (U20).

Грузия.

Групповой этап.

1-й тур.

Группа A.

Уэльс — Грузия — 17.00.

ЮАР — Уругвай — 19.30.

Турнирное положение: Уэльс — 0 очков (0 игр), ЮАР — 0 (0), Грузия — 0 (0), Уругвай — 0 (0).

Группа B.

Италия — Шотландия — 12.00.

Новая Зеландия — Япония — 14.30.

Турнирное положение: Шотландия — 0 (0), Новая Зеландия — 0 (0), Италия — 0 (0), Япония — 0 (0).

Группа C.

Аргентина — США — 12.00.

Англия — Ирландия — 14.30.

Турнирное положение: Англия — 0 (0), Ирландия — 0 (0), Аргентина — 0 (0), США — 0 (0).

Группа D.

Франция — Фиджи — 17.00.

Австралия — Испания — 19.30.

Турнирное положение: Фиджи — 0 (0), Австралия — 0 (0), Франция — 0 (0), Испания — 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.