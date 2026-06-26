Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Англия сыграет с Ирландией, ЮАР против Уругвая, Франция встретится с Фиджи, другие матчи

Молодежный Кубок мира по регби (U20).
Грузия.
Групповой этап.
1-й тур.
Группа A.
Уэльс — Грузия — 17.00.
ЮАР — Уругвай — 19.30.
Турнирное положение: Уэльс — 0 очков (0 игр), ЮАР — 0 (0), Грузия — 0 (0), Уругвай — 0 (0).
Группа B.
Италия — Шотландия — 12.00.
Новая Зеландия — Япония — 14.30.
Турнирное положение: Шотландия — 0 (0), Новая Зеландия — 0 (0), Италия — 0 (0), Япония — 0 (0).
Группа C.
Аргентина — США — 12.00.
Англия — Ирландия — 14.30.
Турнирное положение: Англия — 0 (0), Ирландия — 0 (0), Аргентина — 0 (0), США — 0 (0).
Группа D.
Франция — Фиджи — 17.00.
Австралия — Испания — 19.30.
Турнирное положение: Фиджи — 0 (0), Австралия — 0 (0), Франция — 0 (0), Испания — 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.