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Пловец Иван Кожакин завоевал бронзу на турнире Sette Colli в Риме

Российский пловец Иван Кожакин стал бронзовым призером соревнований Sette Colli, которые проходят в Риме с 26 по 28 июня.

Источник: Спортс‘’

Sette Colli.

Рим, Италия.

50 м, брасс, мужчины.

1. Симоне Черасуоло (Италия) — 26,63.

2. Людовико Виберти (Италия — 26,74.

3. Иван Кожакин (Россия) — 26,77.

Что за китяра в нашем плавании! Протестант-евангелист, который тренируется на Колыме.