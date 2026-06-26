Sette Colli.
Рим, Италия.
50 м, брасс, мужчины.
1. Симоне Черасуоло (Италия) — 26,63.
2. Людовико Виберти (Италия — 26,74.
3. Иван Кожакин (Россия) — 26,77.
Что за китяра в нашем плавании! Протестант-евангелист, который тренируется на Колыме.
Российский пловец Иван Кожакин стал бронзовым призером соревнований Sette Colli, которые проходят в Риме с 26 по 28 июня.
Sette Colli.
Рим, Италия.
50 м, брасс, мужчины.
1. Симоне Черасуоло (Италия) — 26,63.
2. Людовико Виберти (Италия — 26,74.
3. Иван Кожакин (Россия) — 26,77.
Что за китяра в нашем плавании! Протестант-евангелист, который тренируется на Колыме.