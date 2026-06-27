Лига наций. США сыграют с Японией, Бразилия встретится со Словенией, Франция против Сербии и другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Гливице, Польша.
Польша — Германия — 18.00.
Турция — Аргентина — 21.30.
Любляна, Словения.
Болгария — Канада — 17.30.
Словения — Бразилия — 21.30.
Орлеан, Франция.
США — Япония — 18.00.
Франция — Сербия — 21.30.
Турнирное положение: Япония — 6 побед — 0 поражений (16 очков), Украина — 5−2 (16), США — 5−1 (15), Словения — 5−1 (11), Италия — 4−3 (13), Сербия — 4−2 (12), Бразилия — 4−2 (11), Польша — 4−2 (11), Сербия — 4−2 (12), Турция — 3−3 (9), Болгария — 3−3 (9), Германия — 3−3 (9), Бельгия — 3−4 (9), Франция — 3−3 (6), Аргентина — 2−4 (6), Канада — 1−5 (6), Иран — 1−6 (6), Китай — 1−6 (4), Куба — 0−7 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.