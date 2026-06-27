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Ленини вошел в стартовый состав Кабо-Верде на матч с Саудовской Аравией

Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии опубликовали стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии опубликовали стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра в группе H пройдет в американском Хьюстоне и начнется в 03.00 по московскому времени.

В стартовый состав сборной Кабо-Верде вошел в том числе полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Кабо-Верде: Возинья, Лопеш, Боржес, Паулу, Пина, Дуарте, Мендеш, Монтейру, Ленини, Семеду, Ливраменто.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Тамбакти, Аль-Бушал, Канно, Салем Аль-Давсари, Нассер Аль-Давсари, Аль-Хаибари, Аль-Бураикан, Мандаш.

27 июн 03:00 Кабо Верде — Саудовская Аравия _:_