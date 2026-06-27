Защитник сборной Франции Лакруа: «У нас были цели, и мы их достигли — мы провели очень хороший групповой турнир»

«Что это значит? Много эмоций, много радости, и в итоге победа, так что это замечательно. Мы сыграли очень хорошо и финишировали первыми. Я даже не могу описать свои чувства. У нас были цели, и мы их достигли — мы провели очень хороший групповой турнир. Теперь мы знаем, что приключение не закончено. Мы хотим мечтать о большом и готовиться к следующему матчу. Мы знаем, что мы очень сильная атакующая команда — мы можем забить в любой момент матча», — цитирует 26-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.