Уругвай — Испания: прямой эфир матча ЧМ-2026

Уругвай и Испания сыграют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 26 на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 03.00 по московскому времени.