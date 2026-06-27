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Уругвай — Испания: прямой эфир матча ЧМ-2026

Игра пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика).

Источник: Спорт-Экспресс

Уругвай и Испания сыграют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 26 на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Начало — в 03.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

27 июн 03:00 Уругвай — Испания _:_

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Уругвай — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Уругвая набрала 2 очка и занимает второе место в группе Н, команда Испании с 4 очками располагается на первой строчке в квартете.

football | 4 — 2768.