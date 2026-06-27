Дембеле оформил второй по скорости хет-трик с начала матча в истории чемпионатов мира

Как сообщает Международная федерация футбола, 29-летний француз оформил второй по скорости хет-трик с начала матча в истории чемпионатов мира. Ранее Эрих Пробст забил три гола за 24 минуты за Австрию в матче против Швейцарии на ЧМ-1954.