Главный тренер сборной Ирака Арнольд: «Мы очень гордимся тем, что дали болельщикам возможность насладиться ЧМ»

"Сегодня было действительно тяжело после этой ранней красной карточки. Когда вы допускаете такие ошибки, на чемпионате мира за это наказывают. Здесь у нас была очень сложная группа. В двух из трех матчей мы сыграли хорошо. Это было увлекательное путешествие, и я надеюсь, что игроки вернутся домой с хорошим опытом. Теперь они узнали, что значит играть против таких футболистов.