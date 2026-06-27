Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая Зеландия — Бельгия: смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ

Матч пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада).

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Новой Зеландии и Бельгии встретятся в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в субботу, 27 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Начало — в 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

27 июн 06:00 Новая Зеландия — Бельгия _:_

Следить за ключевыми событиями встречи Новая Зеландия — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Новой Зеландии набрала одно очко и последнее место в группе G, команда Бельгии с двумя очками располагается на третьей строчке в квартете.

football | 4 — 2768.

Чемпионат мира — 2026 по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.