Новая Зеландия — Бельгия: смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ

Сборные Новой Зеландии и Бельгии встретятся в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в субботу, 27 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Начало — в 06.00 по московскому времени.