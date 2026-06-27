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Египет — Иран: смотреть онлайн трансляцию матча ЧМ по футболу, где видео

Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США).

Источник: Спорт-Экспресс

Египет и Иран сыграют в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 в субботу, 27 июня. Игра состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Начало — в 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ключевыми событиями встречи Египет — Иран можно в матч-центре на нашем сайте.

27 июн 06:00 Египет — Иран _:_

Сборная Египта набрала четыре очка и занимает первое место в группе G, команда Ирана с двумя очками располагается на второй строчке в квартете.

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