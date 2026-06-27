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Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.

27 июн 03:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0.