Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.
27 июн 03:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0.
Сборная Кабо-Верде сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.
Сборная Кабо-Верде сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.
27 июн 03:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия 0:0.