Кабо-Верде в 1/16 финала сыграет с Аргентиной, Испания — с Австрией или Алжиром. Итоги группы H ЧМ-2026

Испания обыграла Уругвай (1:0), выиграла группу H и в 1/16 финала прямо сейчас выходит на Австрию. Кабо-Верде удержало 0:0 с Саудовской Аравией и заняло второе место с тремя очками. Уругвай финишировал третьим, но с двумя очками не попал в число лучших третьих сборных и завершил турнир. Саудовцы замкнули квартет.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Результаты матчей третьего тура группы H: Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0, Уругвай — Испания — 0:1.
Чемпионат мира-2026. Группа H.
И.
В.
Н.
П.
М.
О.
1. Испания.
3.
2.
1.
0.
5−0.
7.
2. Кабо-Верде.
3.
0.
3.
0.
2−2.
3.
3. Уругвай.
3.
0.
2.
1.
3−4.
2.
4. Саудовская Аравия.
3.
0.
2.
1.
1−5.
2.
— Испания спокойно забрала первое место. У команды Луиса де ла Фуэнте 7 очков, 5 забитых мячей и ни одного пропущенного.
— Кабо-Верде сенсационно вышло в 1/16 финала напрямую. Дебютант ЧМ закончил групповой этап без побед, но и без поражений: три ничьи дали африканской сборной вторую строчку.
— Уругвай остался третьим, но это ничего не дает южноамериканцам. У них 2 очка, а восьмое место в рейтинге третьих прямо сейчас занимает Алжир с 3 очками. Попасть в плей-офф Уругвай уже не может.
— Саудовская Аравия завершила турнир последней. У нее тоже 2 очка, но личная встреча с Уругваем завершилась 1:1, а дальше решала общая разница мячей: у южноамериканцев она лучше.
Актуальный рейтинг третьих мест.
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
И.
В.
Н.
П.
М.
РМ.
О.
1. Швеция.
3.
1.
1.
1.
7−7.
0.
4.
2. Эквадор.
3.
1.
1.
1.
2−2.
0.
4.
3. Босния и Герцеговина.
3.
1.
1.
1.
5−6.
−1.
4.
4. Парагвай.
3.
1.
1.
1.
2−4.
−2.
4.
5. Сенегал.
3.
1.
0.
2.
8−6.
+2.
3.
6. Хорватия.
2.
1.
0.
1.
3−4.
−1.
3.
7. Южная Корея.
3.
1.
0.
2.
2−3.
−1.
3.
8. Алжир.
2.
1.
0.
1.
2−4.
−2.
3.
—.
9. Шотландия.
3.
1.
0.
2.
1−4.
−3.
3.
10. Бельгия.
2.
0.
2.
0.
1−1.
0.
2.
11. Уругвай.
3.
0.
2.
1.
3−4.
−1.
2.
12. ДР Конго.
2.
0.
1.
1.
1−2.
−1.
1.
Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала.
Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
На кого выходят команды группы H.
Победитель группы H сыграет со вторым местом группы J. Прямо сейчас Испания выходит на Австрию, но соперником может стать и Алжир — эти команды ждет очная игра в последнем туре.
Второе место группы H попадает на победителя группы J: Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.
Третье место из этой группы никуда не выйдет, так как Уругвай не попадет в восьмерку лучших третьих мест.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас.
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Парагвай.
Франция — Швеция.
ЮАР — Канада.
Нидерланды — Марокко.
Португалия — Гана.
Испания — Австрия.
США — Босния и Герцеговина.
Египет — Южная Корея.
Бразилия — Япония.
Кот-д’Ивуар — Норвегия.
Мексика — Эквадор.
Англия — Сенегал.
Аргентина — Кабо-Верде.
Австралия — Иран.
Швейцария — Алжир.
Колумбия — Хорватия.
Жирным выделены уже утвержденные пары.