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Кабо-Верде в 1/16 финала сыграет с Аргентиной, Испания — с Австрией или Алжиром. Итоги группы H ЧМ-2026

Испания обыграла Уругвай (1:0), выиграла группу H и в 1/16 финала прямо сейчас выходит на Австрию.

Источник: Спорт-Экспресс

Испания обыграла Уругвай (1:0), выиграла группу H и в 1/16 финала прямо сейчас выходит на Австрию. Кабо-Верде удержало 0:0 с Саудовской Аравией и заняло второе место с тремя очками. Уругвай финишировал третьим, но с двумя очками не попал в число лучших третьих сборных и завершил турнир. Саудовцы замкнули квартет.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы H: Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0, Уругвай — Испания — 0:1.

Чемпионат мира-2026. Группа H.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

1. Испания.

3.

2.

1.

0.

5−0.

7.

2. Кабо-Верде.

3.

0.

3.

0.

2−2.

3.

3. Уругвай.

3.

0.

2.

1.

3−4.

2.

4. Саудовская Аравия.

3.

0.

2.

1.

1−5.

2.

— Испания спокойно забрала первое место. У команды Луиса де ла Фуэнте 7 очков, 5 забитых мячей и ни одного пропущенного.

— Кабо-Верде сенсационно вышло в 1/16 финала напрямую. Дебютант ЧМ закончил групповой этап без побед, но и без поражений: три ничьи дали африканской сборной вторую строчку.

— Уругвай остался третьим, но это ничего не дает южноамериканцам. У них 2 очка, а восьмое место в рейтинге третьих прямо сейчас занимает Алжир с 3 очками. Попасть в плей-офф Уругвай уже не может.

— Саудовская Аравия завершила турнир последней. У нее тоже 2 очка, но личная встреча с Уругваем завершилась 1:1, а дальше решала общая разница мячей: у южноамериканцев она лучше.

Актуальный рейтинг третьих мест.

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И.

В.

Н.

П.

М.

РМ.

О.

1. Швеция.

3.

1.

1.

1.

7−7.

0.

4.

2. Эквадор.

3.

1.

1.

1.

2−2.

0.

4.

3. Босния и Герцеговина.

3.

1.

1.

1.

5−6.

−1.

4.

4. Парагвай.

3.

1.

1.

1.

2−4.

−2.

4.

5. Сенегал.

3.

1.

0.

2.

8−6.

+2.

3.

6. Хорватия.

2.

1.

0.

1.

3−4.

−1.

3.

7. Южная Корея.

3.

1.

0.

2.

2−3.

−1.

3.

8. Алжир.

2.

1.

0.

1.

2−4.

−2.

3.

—.

9. Шотландия.

3.

1.

0.

2.

1−4.

−3.

3.

10. Бельгия.

2.

0.

2.

0.

1−1.

0.

2.

11. Уругвай.

3.

0.

2.

1.

3−4.

−1.

2.

12. ДР Конго.

2.

0.

1.

1.

1−2.

−1.

1.

Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала.

Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы H.

Победитель группы H сыграет со вторым местом группы J. Прямо сейчас Испания выходит на Австрию, но соперником может стать и Алжир — эти команды ждет очная игра в последнем туре.

Второе место группы H попадает на победителя группы J: Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.

Третье место из этой группы никуда не выйдет, так как Уругвай не попадет в восьмерку лучших третьих мест.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас.

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай.

Франция — Швеция.

ЮАР — Канада.

Нидерланды — Марокко.

Португалия — Гана.

Испания — Австрия.

США — Босния и Герцеговина.

Египет — Южная Корея.

Бразилия — Япония.

Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Мексика — Эквадор.

Англия — Сенегал.

Аргентина — Кабо-Верде.

Австралия — Иран.

Швейцария — Алжир.

Колумбия — Хорватия.

Жирным выделены уже утвержденные пары.