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Египет — Иран: Сабер открыл счет на 5-й минуте

Сборная Египта играет со сборной Ирана в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Египта играет со сборной Ирана в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Счет на 5-й минуте открыл защитник сборной Египта Махмуд Сабер.

27 июн 06:00 Египет — Иран 1:1.