Египет — Иран: Сабер открыл счет на 5-й минуте

Сборная Египта играет со сборной Ирана в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 5-й минуте открыл защитник сборной Египта Махмуд Сабер.
27 июн 06:00 Египет — Иран 1:1.
Сборная Египта играет со сборной Ирана в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Египта играет со сборной Ирана в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 5-й минуте открыл защитник сборной Египта Махмуд Сабер.
27 июн 06:00 Египет — Иран 1:1.