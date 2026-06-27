Египет — Иран: Резаян сравнял счет на 14-й минуте

Сборная Ирана играет со сборной Египта в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 14-й минуте защитник иранской команды Рамин Резаян сравнял счет — 1:1.
27 июн 06:00 Египет — Иран 1:1.
Сборная Ирана играет со сборной Египта в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Ирана играет со сборной Египта в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 14-й минуте защитник иранской команды Рамин Резаян сравнял счет — 1:1.
27 июн 06:00 Египет — Иран 1:1.