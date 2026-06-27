Бельгия после первого тайма обыгрывает Новую Зеландию в матче ЧМ-2026

Сборная Бельгии после первого тайма ведет в счете в матче против Новой Зеландии в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 — 1:0.
На 28-й минуте единственный гол в матче забил Леандро Троссар.
27 июн 06:00 Новая Зеландия — Бельгия 0:1.
Сборная Бельгии после первого тайма ведет в счете в матче против Новой Зеландии в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 — 1:0.
Сборная Бельгии после первого тайма ведет в счете в матче против Новой Зеландии в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026 — 1:0.
На 28-й минуте единственный гол в матче забил Леандро Троссар.
27 июн 06:00 Новая Зеландия — Бельгия 0:1.