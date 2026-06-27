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Форвард «Каролины» Джарвис пропустит до 6 месяцев после операции на плече

Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски сообщил, что 24-летний форвард команды Сет Джарвис перенес операцию на плече и пропустит от 4 до 6 месяцев.

"Если бы мы плохо сыграли в плей-офф в 2025 году, он сделал бы это раньше. Но мы прошли достаточно далеко, и он не хотел пропускать большую часть следующего сезона.

В этом году мы зашли еще дальше, но в какой-то момент операцию нужно было сделать. Нельзя ограничивать себя всю оставшуюся карьеру", — сказал Тулски.

В прошлом сезоне НХЛ на счету Джарвиса 66 (32+34) очков за 71 игру в регулярном чемпионате, а также 4+7 в 19 матчах Кубка Стэнли.

Тулски также отметил, что форвард Эрик Робинсон перенес операцию на колене, время восстановления составит 6−8 недель.