Морган о Роналду: «В 41 год он в теле 30-летнего мужчины. Криштиану показывает, что возраст — это просто число. Он невероятный пример для подражания»

Пирс Морган: Да, но знаете, что бы я на это сказал? Я думаю, он невероятный пример для подражания, не так ли? Потому что он показывает вам, что возраст — это просто число. Ему 41 год, и он, вероятно, в теле 30-летнего мужчины. Я думаю, он ведет себя безупречно.