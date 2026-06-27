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Морган о Роналду: «В 41 год он в теле 30-летнего мужчины. Криштиану показывает, что возраст — это просто число. Он невероятный пример для подражания»

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан и телеведущий Пирс Морган обсудили физическую форму форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Саймон Джордан: Единственное, от чего я хотел бы предостеречься — это идея о том, что мы должны превозносить Роналду, потому что ему 41 год, и он по-прежнему полон энтузиазма, меня просто коробит, если честно.

Пирс Морган: Да, но знаете, что бы я на это сказал? Я думаю, он невероятный пример для подражания, не так ли? Потому что он показывает вам, что возраст — это просто число. Ему 41 год, и он, вероятно, в теле 30-летнего мужчины. Я думаю, он ведет себя безупречно.

Саймон Джордан: Он очень внимателен к своему телу. Это не тревожит, а настораживает. Я не трачу свое время на анализ тел других мужчин, Пирс.

Пирс Морган: Если вы заглянете в мою ленту в Х, то увидите, что мой закрепленный твит — это клип, в котором Роналду смотрит на меня и говорит: «Да, я вижу, что у тебя хороший пресс».

Саймон Джордан: Он потрясающий игрок и к тому же гребаный лжец. Это просто комплимент из жалости.