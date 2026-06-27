«Бриллиантовая лига». Лайлс, Холл, Дюплантис, Ароп, Паулино, Схилдер выступят на турнире

«Бриллиантовая лига».
8-й этап.
Париж, Франция.
Мужчины.
110 м с/б.
17:55 — забег 1.
18:03 — забег 2.
19:32 — финал.
Прыжки с шестом.
18:00.
Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кей Си Лайтфут (США).
400 м.
19:03.
Фавориты: Куинси Холл (США), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), Музала Самуконга (Замбия).
100 м.
19:20.
Фавориты: Ноа Лайлс (США), Фердинанд Оманьяла (Кения), Марсель Ламонт Джейкобс (Италия).
800 м.
19:45.
Фавориты: Марко Ароп (Канада), Габриэль Тюаль (Франция), Мохамед Аттауи (Испания).
Стипль-чез, 3000 м.
20:13.
Фавориты: Эдмунд Серем (Кения), Самуэль Фиреву (Эфиопия), Абрахам Кибивот (Кения).
5000 м.
20:41.
Фавориты: Грант Фишер (США), Андреас Альмгрен (Швеция), Аддису Йихуне (Эфиопия).
Женщины.
Прыжки с шестом.
18:07.
Фавориты: Нина Кеннеди (Австралия), Элиза Маккартни (Новая Зеландия), Анжелика Мозер (Швейцария).
Толкание ядра.
18:11.
Фавориты: Джессика Схилдер (Нидерланды), Сара Миттон (Канада), Йемиси Мабри (Германия).
100 м с/б.
18:20 — забег 1.
18:28 — забег 2.
20:08 — финал.
800 м.
19:13.
Фавориты: Оратиль Ноуэ (Ботсвана), Анаис Бургуан (Франция), Пруденс Секгодисо (ЮАР).
Метание копья.
19:25.
Фавориты: Янь Цзыи (Китай), Харука Китагучи (Япония), Сигрид Борге (Норвегия).
400 м.
19:39.
Фавориты: Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Наталья Буковецкая (Польша), Стейси Энн Уильямс (Ямайка).
1500 м.
20:27.
Фавориты: Джессика Халл (Австралия), Фревейни Хайлу (Эфиопия), Эбби Колдуэлл (Австралия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское.