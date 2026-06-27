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«Бриллиантовая лига». Лайлс, Холл, Дюплантис, Ароп, Паулино, Схилдер выступят на турнире

28 июня в Париже пройдет восьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Источник: Спортс‘’

«Бриллиантовая лига».

8-й этап.

Париж, Франция.

Мужчины.

110 м с/б.

17:55 — забег 1.

18:03 — забег 2.

19:32 — финал.

Прыжки с шестом.

18:00.

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эммануил Каралис (Греция), Кей Си Лайтфут (США).

400 м.

19:03.

Фавориты: Куинси Холл (США), Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания), Музала Самуконга (Замбия).

100 м.

19:20.

Фавориты: Ноа Лайлс (США), Фердинанд Оманьяла (Кения), Марсель Ламонт Джейкобс (Италия).

800 м.

19:45.

Фавориты: Марко Ароп (Канада), Габриэль Тюаль (Франция), Мохамед Аттауи (Испания).

Стипль-чез, 3000 м.

20:13.

Фавориты: Эдмунд Серем (Кения), Самуэль Фиреву (Эфиопия), Абрахам Кибивот (Кения).

5000 м.

20:41.

Фавориты: Грант Фишер (США), Андреас Альмгрен (Швеция), Аддису Йихуне (Эфиопия).

Женщины.

Прыжки с шестом.

18:07.

Фавориты: Нина Кеннеди (Австралия), Элиза Маккартни (Новая Зеландия), Анжелика Мозер (Швейцария).

Толкание ядра.

18:11.

Фавориты: Джессика Схилдер (Нидерланды), Сара Миттон (Канада), Йемиси Мабри (Германия).

100 м с/б.

18:20 — забег 1.

18:28 — забег 2.

20:08 — финал.

800 м.

19:13.

Фавориты: Оратиль Ноуэ (Ботсвана), Анаис Бургуан (Франция), Пруденс Секгодисо (ЮАР).

Метание копья.

19:25.

Фавориты: Янь Цзыи (Китай), Харука Китагучи (Япония), Сигрид Борге (Норвегия).

400 м.

19:39.

Фавориты: Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Наталья Буковецкая (Польша), Стейси Энн Уильямс (Ямайка).

1500 м.

20:27.

Фавориты: Джессика Халл (Австралия), Фревейни Хайлу (Эфиопия), Эбби Колдуэлл (Австралия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов — московское.