Лига наций. Словения сыграет с Италией, Канада встретится с Бразилией, Сербия против США, другие матчи

Лига наций.
Мужчины.
Гливице, Польша.
Китай — Германия — 14.00.
Бельгия — Турция — 17.30.
Польша — Аргентина — 21.00.
Любляна, Словения.
Болгария — Украина — 14.00.
Канада — Бразилия — 17.30.
Словения — Италия — 21.30.
Орлеан, Франция.
Иран — Куба — 14.30.
Франция — Япония — 18.00.
Сербия — США — 21.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Япония — 7 побед — 0 поражений (18 очков), Словения — 6−1 (14), США — 5−2 (16), Украина — 5−2 (16), Польша — 5−2 (14), Италия — 4−3 (13), Сербия — 4−3 (12), Турция — 4−3 (11), Бразилия — 4−3 (11), Болгария — 4−3 (11), Франция — 4−3 (9), Бельгия — 3−4 (9), Германия — 3−4 (9), Аргентина — 2−5 (7), Канада — 1−6 (7), Иран — 1−6 (6), Китай — 1−6 (4), Куба — 0−7 (2).