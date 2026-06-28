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Лига наций. Словения сыграет с Италией, Канада встретится с Бразилией, Сербия против США, другие матчи

28 июня пройдут очередные матчи группового этапа мужской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Мужчины.

Гливице, Польша.

Китай — Германия — 14.00.

Бельгия — Турция — 17.30.

Польша — Аргентина — 21.00.

Любляна, Словения.

Болгария — Украина — 14.00.

Канада — Бразилия — 17.30.

Словения — Италия — 21.30.

Орлеан, Франция.

Иран — Куба — 14.30.

Франция — Япония — 18.00.

Сербия — США — 21.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Япония — 7 побед — 0 поражений (18 очков), Словения — 6−1 (14), США — 5−2 (16), Украина — 5−2 (16), Польша — 5−2 (14), Италия — 4−3 (13), Сербия — 4−3 (12), Турция — 4−3 (11), Бразилия — 4−3 (11), Болгария — 4−3 (11), Франция — 4−3 (9), Бельгия — 3−4 (9), Германия — 3−4 (9), Аргентина — 2−5 (7), Канада — 1−6 (7), Иран — 1−6 (6), Китай — 1−6 (4), Куба — 0−7 (2).