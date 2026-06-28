Колумбия — Португалия: видеотрансляцию матча ЧМ по футболу

Сборные Колумбии и Португалии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча группы K пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Начало — в 02.30 по московскому времени.