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Полузащитник Детурбе перешел из «Труа» в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подписал контракт с полузащитником «Труа» Матисом Детурбе. Срок действия соглашения не уточняется.

«Манчестер Сити» подписал контракт с полузащитником «Труа» Матисом Детурбе. Срок действия соглашения не уточняется.

По данным L'Equipe, сумма сделки составила 25 миллионов евро. При этом 19-летний француз отправится в аренду в «Монако».

Детурбе играет за главную команду «Труа» с января 2025 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 38 матчах во всех турнирах (в том числе в Лиге 2) полузащитник забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.