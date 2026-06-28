Полузащитник Детурбе перешел из «Труа» в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подписал контракт с полузащитником «Труа» Матисом Детурбе. Срок действия соглашения не уточняется.
По данным L'Equipe, сумма сделки составила 25 миллионов евро. При этом 19-летний француз отправится в аренду в «Монако».
Детурбе играет за главную команду «Труа» с января 2025 года, его контракт был рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 в 38 матчах во всех турнирах (в том числе в Лиге 2) полузащитник забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.