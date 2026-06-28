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Пикфорд вышел на второе место среди вратарей сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира

Вратарь сборной Джордан Пикфорд сыграл в матче с Панамой (2:0) в третьем туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Вратарь сборной Джордан Пикфорд сыграл в матче с Панамой (2:0) в третьем туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

32-летний голкипер записал на свой счет два сэйва.

Как сообщает Международная федерация футбола, Пикфорд вышел на чистое второе место среди вратарей сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира. Его 15-й выход на поле позволил ему опередить Бобби Мура, Бобби Чарльтона, Терри Бутчера и Эшли Коула — теперь впереди него только Питер Шилтон, у которого 17 матчей.

Пикфорд дебютировал за сборную в ноябре 2017 года. В 87 матчах он пропустил 56 голов, в 46 встречах сыграл на ноль.

Беллингем и Кейн вновь тащат Англию. Победа над Панамой обеспечила англичанам первое место в группе.