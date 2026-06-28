Пикфорд вышел на второе место среди вратарей сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира

Как сообщает Международная федерация футбола, Пикфорд вышел на чистое второе место среди вратарей сборной Англии по количеству матчей на чемпионатах мира. Его 15-й выход на поле позволил ему опередить Бобби Мура, Бобби Чарльтона, Терри Бутчера и Эшли Коула — теперь впереди него только Питер Шилтон, у которого 17 матчей.