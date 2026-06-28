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На кого попадут в плей-офф ЧМ-2026 Англия и Хорватия? Финальные расклады в группе L

Англия выиграла группу L на ЧМ-2026, Хорватия заняла второе место, Гана — третье. Панама завершила чемпионат мира без очков.

Источник: Спорт-Экспресс

Англия выиграла группу L на ЧМ-2026, Хорватия заняла второе место, Гана — третье. Панама завершила чемпионат мира без очков.

Результаты 3-го тура: Панама — Англия — 0:2, Хорватия — Гана — 2:1.

Итоговая таблица группы L.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

1. Англия.

3.

2.

1.

0.

6−2.

7.

2. Хорватия.

3.

2.

0.

1.

5−5.

6.

3. Гана.

3.

1.

1.

1.

2−2.

4.

4. Панама.

3.

0.

0.

3.

0−4.

0.

По регламенту чемпионата мира с новым форматом в 1/16 финала проходят 32 команды: первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места. Англия, Хорватия и Гана прошли в плей-офф.

Для определения лучших команд среди третьих мест критерии таковы:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Рейтинг команд с третьих мест групп.

Гр.

Команда.

И.

В.

Н.

П.

МЗ.

МП.

РМ.

О.

1.

F.

Швеция.

3.

1.

1.

1.

7.

7.

0.

4.

2.

L.

Гана.

3.

1.

1.

1.

2.

2.

0.

4.

3.

E.

Эквадор.

3.

1.

1.

1.

2.

2.

0.

4.

4.

B.

Босния и Герцеговина.

3.

1.

1.

1.

5.

6.

−1.

4.

5.

D.

Парагвай.

3.

1.

1.

1.

2.

4.

−2.

4.

6.

I.

Сенегал.

3.

1.

0.

2.

8.

6.

+2.

3.

7.

G.

Иран.

3.

0.

3.

0.

3.

3.

0.

3.

8.

A.

Южная Корея.

3.

1.

0.

2.

2.

3.

−1.

3.

9.

J.

Алжир.

2.

1.

0.

1.

2.

4.

−2.

3.

10.

C.

Шотландия.

3.

1.

0.

2.

1.

4.

−3.

3.

11.

H.

Уругвай.

3.

0.

2.

1.

3.

4.

−1.

2.

12.

K.

ДР Конго.

2.

0.

1.

1.

1.

2.

−1.

1.

Группы J и K еще могут изменить нижнюю часть таблицы третьих мест. Алжир сыграет с Австрией, ДР Конго — с Узбекистаном. Из-за этого часть пар 1/16 финала пока остается предварительной.

На кого могут выйти команды группы L.

Победитель группы L, Англия, прямо сейчас попадает на Сенегал — третье место группы I. Эта пара еще может поменяться из-за итогов групп J и K и распределения третьих мест.

Второе место группы L, Хорватия, сейчас выходит на второе место группы K. На данный момент это Португалия, но ей еще предстоит сыграть с Колумбией.

Третье место группы L, Гана, при текущей комбинации лучших третьих мест попадает на сборную с первой позиции в группе K. Сейчас это Колумбия, которая встретится с Португалией.

Пары 1/16 финала прямо сейчас.

Первая четверть сетки.

Германия (1E) — Парагвай (3D).

Франция (1I) — Швеция (3F).

ЮАР (2A) — Канада (2B).

Нидерланды (1F) — Марокко (2C).

Вторая четверть сетки.

Португалия (2K) — Хорватия (2L).

Испания (1H) — Австрия (2J).

США (1D) — Босния и Герцеговина (3B).

Бельгия (1G) — Южная Корея (3A).

Третья четверть сетки.

Бразилия (1C) — Япония (2F).

Кот-д’Ивуар (2E) — Норвегия (2I).

Мексика (1A) — Эквадор (3E).

Англия (1L) — Сенегал (3I).

Четвертая четверть сетки.

Аргентина (1J) — Кабо-Верде (2H).

Австралия (2D) — Египет (2G).

Швейцария (1B) — Иран (3G).

Колумбия (1K) — Гана (3L).

Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала или гарантировавшие конкретную позицию в сетке команды.