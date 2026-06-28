На кого попадут в плей-офф ЧМ-2026 Англия и Хорватия? Финальные расклады в группе L

Англия выиграла группу L на ЧМ-2026, Хорватия заняла второе место, Гана — третье. Панама завершила чемпионат мира без очков.
Результаты 3-го тура: Панама — Англия — 0:2, Хорватия — Гана — 2:1.
Итоговая таблица группы L.
И.
В.
Н.
П.
М.
О.
1. Англия.
3.
2.
1.
0.
6−2.
7.
2. Хорватия.
3.
2.
0.
1.
5−5.
6.
3. Гана.
3.
1.
1.
1.
2−2.
4.
4. Панама.
3.
0.
0.
3.
0−4.
0.
По регламенту чемпионата мира с новым форматом в 1/16 финала проходят 32 команды: первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места. Англия, Хорватия и Гана прошли в плей-офф.
Для определения лучших команд среди третьих мест критерии таковы:
— общее число очков;
— общая разница голов;
— общее число забитых голов;
— дисциплинарный рейтинг фейр-плей — меньшее число желтых и красных карточек;
— более высокий рейтинг ФИФА.
Рейтинг команд с третьих мест групп.
№
Гр.
Команда.
И.
В.
Н.
П.
МЗ.
МП.
РМ.
О.
1.
F.
Швеция.
3.
1.
1.
1.
7.
7.
0.
4.
2.
L.
Гана.
3.
1.
1.
1.
2.
2.
0.
4.
3.
E.
Эквадор.
3.
1.
1.
1.
2.
2.
0.
4.
4.
B.
Босния и Герцеговина.
3.
1.
1.
1.
5.
6.
−1.
4.
5.
D.
Парагвай.
3.
1.
1.
1.
2.
4.
−2.
4.
6.
I.
Сенегал.
3.
1.
0.
2.
8.
6.
+2.
3.
7.
G.
Иран.
3.
0.
3.
0.
3.
3.
0.
3.
8.
A.
Южная Корея.
3.
1.
0.
2.
2.
3.
−1.
3.
9.
J.
Алжир.
2.
1.
0.
1.
2.
4.
−2.
3.
10.
C.
Шотландия.
3.
1.
0.
2.
1.
4.
−3.
3.
11.
H.
Уругвай.
3.
0.
2.
1.
3.
4.
−1.
2.
12.
K.
ДР Конго.
2.
0.
1.
1.
1.
2.
−1.
1.
Группы J и K еще могут изменить нижнюю часть таблицы третьих мест. Алжир сыграет с Австрией, ДР Конго — с Узбекистаном. Из-за этого часть пар 1/16 финала пока остается предварительной.
На кого могут выйти команды группы L.
Победитель группы L, Англия, прямо сейчас попадает на Сенегал — третье место группы I. Эта пара еще может поменяться из-за итогов групп J и K и распределения третьих мест.
Второе место группы L, Хорватия, сейчас выходит на второе место группы K. На данный момент это Португалия, но ей еще предстоит сыграть с Колумбией.
Третье место группы L, Гана, при текущей комбинации лучших третьих мест попадает на сборную с первой позиции в группе K. Сейчас это Колумбия, которая встретится с Португалией.
Пары 1/16 финала прямо сейчас.
Первая четверть сетки.
Германия (1E) — Парагвай (3D).
Франция (1I) — Швеция (3F).
ЮАР (2A) — Канада (2B).
Нидерланды (1F) — Марокко (2C).
Вторая четверть сетки.
Португалия (2K) — Хорватия (2L).
Испания (1H) — Австрия (2J).
США (1D) — Босния и Герцеговина (3B).
Бельгия (1G) — Южная Корея (3A).
Третья четверть сетки.
Бразилия (1C) — Япония (2F).
Кот-д’Ивуар (2E) — Норвегия (2I).
Мексика (1A) — Эквадор (3E).
Англия (1L) — Сенегал (3I).
Четвертая четверть сетки.
Аргентина (1J) — Кабо-Верде (2H).
Австралия (2D) — Египет (2G).
Швейцария (1B) — Иран (3G).
Колумбия (1K) — Гана (3L).
Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала или гарантировавшие конкретную позицию в сетке команды.