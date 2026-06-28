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ДР Конго — Узбекистан: Шомуродов открыл счет на 10-й минуте

Сборная Узбекистана играет с ДР Конго в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Узбекистана играет с ДР Конго в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий сборной Узекистана Элдор Шомуродов.

28 июн 02:30 ДР Конго — Узбекистан 0:1.