ДР Конго — Узбекистан: Шомуродов открыл счет на 10-й минуте

Сборная Узбекистана играет с ДР Конго в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 10-й минуте открыл нападающий сборной Узекистана Элдор Шомуродов.
28 июн 02:30 ДР Конго — Узбекистан 0:1.
Сборная Узбекистана играет с ДР Конго в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Узбекистана играет с ДР Конго в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 10-й минуте открыл нападающий сборной Узекистана Элдор Шомуродов.
28 июн 02:30 ДР Конго — Узбекистан 0:1.