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Шотландия покинула чемпионат мира-2026

Сборная Шотландии потеряла шансы на выход в плей-офф финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Шотландии потеряла шансы на выход в плей-офф финального турнира чемпионата мира-2026.

В третьем туре групповой стадии Гана проиграла Хорватии (1:2). Африканская команда после трех матчей набрала четыре очка и заняла третье место в группе L. В рейтинге команд, занявших третьи места в группах, она занимает второе место.

Шотландия (три очка после трех матчей) лишилась математических шансов на выход в плей-офф на основании обновленного рейтинга. В своей группе С она стала третьей с разницей забитых и пропущенных мячей «-3» (1:4).