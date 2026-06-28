Лукич о матче с Венгрией: «Жду, что несколько игроков докажут мне, что они не случайно в сборной»

"Начну, наверное, с того, что наконец-то удалось договориться с дружескими федерациями — и в этот непростой период сыграть две товарищеские игры: с Турцией и Венгрией. Сборная Турции, на мой взгляд, даже по рейтингу ФИБА сейчас — топовая, одна из лучших команд Европы. Подопечные Атамана готовятся к отборочному раунду чемпионата мира, и я ожидал, что они выставят свой лучший состав. Так и вышло, не было только двух игроков из-за микротравм. У нас же был не самый оптимальный состав, но матч точно принес нам пользу. Многие ребята заслуживают высоких оценок.