Кларк покинул пост главного тренера сборной Шотландии после вылета с ЧМ-2026

«Самая эмоциональная часть этого прощания — мои игроки, без которых у нас не было бы ни одного из тех воспоминаний, которые мы накопили с 2019 года до сих пор. Они заслуживают всей похвалы и восхищения, и для меня было настоящей честью быть их тренером. Спасибо, что приняли меня, и удачи моему преемнику», — написал в открытом письме тренер.