Тухель: «Англия были единственной командой, которая создала такое количество моментов против Панамы»

У нас есть над чем работать, и при том агрессивном подходе, который мы исповедуем, нужно учитывать очень много деталей. Но сейчас турнир начинается заново — с плей-офф. Мы соберем все наши силы и энергию и будем отталкиваться от того, что у нас уже есть. Мы прибавим. Чем крупнее матчи, тем лучше мы будем играть", — цитирует Тухеля ITV.