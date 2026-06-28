Колумбия сыграла вничью с Португалией и заняла первое место в группе K

Сборная Колумбии в американском Майами сыграла вничью со сборной Португалии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.
28 июн 02:30 Колумбия — Португалия 0:0.
Сборная Колумбии в американском Майами сыграла вничью со сборной Португалии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.
Сборная Колумбии в американском Майами сыграла вничью со сборной Португалии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.
28 июн 02:30 Колумбия — Португалия 0:0.