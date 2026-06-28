Иордания — Аргентина: Ло Сельсо открыл счет на 19-й минуте

Сборная Аргентины играет со сборной Иордании в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 19-й минуте открыл полузащитник аргентинской команды Джовани Ло Сельсо.
28 июн 05:00 Иордания — Аргентина 0:1.
Сборная Аргентины играет со сборной Иордании в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Аргентины играет со сборной Иордании в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 19-й минуте открыл полузащитник аргентинской команды Джовани Ло Сельсо.
28 июн 05:00 Иордания — Аргентина 0:1.