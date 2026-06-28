Португалия — Испания уже в ⅛? ДР Конго вышла на Англию, Колумбия — на Гану. Итоги группы К ЧМ-2026

В последнем туре группы К Колумбия и Португалия не забили друг другу, поэтому южноамериканцы удержали первое место. Португальцы финишировали вторыми и получат в соперники по 1/16 финала Хорватию: победитель этой пары с большой вероятностью в следующем раунде встретится с Испанией.
ДР Конго обыграла Узбекистан (3:1) и с третьей строчки проходит в плей-офф с 4 очками. Азиатская команда завершает групповую стадию без очков.
По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.
Результаты матчей третьего тура группы К: Португалия — Колумбия — 0:0, ДР Конго — Узбекистан — 3:1.
ЧМ-2026. Итоговая таблица группы К.
И.
В.
Н.
П.
М.
О.
1. Колумбия.
3.
2.
1.
0.
4−1.
7.
2. Португалия.
3.
1.
2.
0.
6−1.
5.
3. ДР Конго.
3.
1.
1.
1.
4−3.
4.
4. Узбекистан.
3.
0.
0.
3.
2−11.
0.
— Колумбия забрала первое место без дополнительных показателей. Ничья с Португалией оставила южноамериканцев выше: 7 очков против 5.
— Португалия вышла в 1/16 финала напрямую, но не выиграла квартет. Даже лучшая разница мячей в группе (+5) не помогла: до этого критерия дело не дошло, потому что у Колумбии больше очков.
— ДР Конго резко изменила расклад. Победа над Узбекистаном подняла африканскую сборную сразу в восьмерку лучших третьих команд. У конголезцев 4 очка — этого достаточно для места в плей-офф.
— Узбекистан проиграл все три матча и завершил турнир. После 1:8 по сумме двух первых встреч азиатской команде нужна была разгромная победа над ДР Конго, но вместо этого она получила третье поражение.
Актуальный рейтинг третьих мест.
В 1/16 финала выходят 8 лучших из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
И.
В.
Н.
П.
М.
РМ.
О.
1. ДР Конго.
3.
1.
1.
1.
4−3.
+1.
4.
2. Швеция.
3.
1.
1.
1.
7−7.
0.
4.
3. Гана.
3.
1.
1.
1.
2−2.
0.
4.
4. Эквадор.
3.
1.
1.
1.
2−2.
0.
4.
5. Босния и Герцеговина.
3.
1.
1.
1.
5−6.
−1.
4.
6. Парагвай.
3.
1.
1.
1.
2−4.
−2.
4.
7. Сенегал.
3.
1.
0.
2.
8−6.
+2.
3.
8. Иран.
3.
0.
3.
0.
3−3.
0.
3.
—.
9. Южная Корея.
3.
1.
0.
2.
2−3.
−1.
3.
10. Алжир.
2.
1.
0.
1.
2−4.
−2.
3.
11. Шотландия.
3.
1.
0.
2.
1−4.
−3.
3.
12. Уругвай.
3.
0.
2.
1.
3−4.
−1.
2.
Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала.
Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:
— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.
Сетка плей-офф ЧМ-2026.
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:
Германия — Парагвай.
Франция — Швеция.
ЮАР — Канада.
Нидерланды — Марокко.
Португалия — Хорватия.
Испания — Австрия.
США — Босния и Герцеговина.
Бельгия — Сенегал.
Бразилия — Япония.
Кот-д’Ивуар — Норвегия.
Мексика — Эквадор.
Англия — ДР Конго.
Аргентина — Кабо-Верде.
Австралия — Египет.
Швейцария — Иран.
Колумбия — Гана.
Жирным выделены уже утвержденные пары.