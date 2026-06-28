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Португалия — Испания уже в ⅛? ДР Конго вышла на Англию, Колумбия — на Гану. Итоги группы К ЧМ-2026

В последнем туре группы К Колумбия и Португалия не забили друг другу, поэтому южноамериканцы удержали первое место.

Источник: Спорт-Экспресс

В последнем туре группы К Колумбия и Португалия не забили друг другу, поэтому южноамериканцы удержали первое место. Португальцы финишировали вторыми и получат в соперники по 1/16 финала Хорватию: победитель этой пары с большой вероятностью в следующем раунде встретится с Испанией.

ДР Конго обыграла Узбекистан (3:1) и с третьей строчки проходит в плей-офф с 4 очками. Азиатская команда завершает групповую стадию без очков.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы К: Португалия — Колумбия — 0:0, ДР Конго — Узбекистан — 3:1.

ЧМ-2026. Итоговая таблица группы К.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

1. Колумбия.

3.

2.

1.

0.

4−1.

7.

2. Португалия.

3.

1.

2.

0.

6−1.

5.

3. ДР Конго.

3.

1.

1.

1.

4−3.

4.

4. Узбекистан.

3.

0.

0.

3.

2−11.

0.

— Колумбия забрала первое место без дополнительных показателей. Ничья с Португалией оставила южноамериканцев выше: 7 очков против 5.

— Португалия вышла в 1/16 финала напрямую, но не выиграла квартет. Даже лучшая разница мячей в группе (+5) не помогла: до этого критерия дело не дошло, потому что у Колумбии больше очков.

— ДР Конго резко изменила расклад. Победа над Узбекистаном подняла африканскую сборную сразу в восьмерку лучших третьих команд. У конголезцев 4 очка — этого достаточно для места в плей-офф.

— Узбекистан проиграл все три матча и завершил турнир. После 1:8 по сумме двух первых встреч азиатской команде нужна была разгромная победа над ДР Конго, но вместо этого она получила третье поражение.

Актуальный рейтинг третьих мест.

В 1/16 финала выходят 8 лучших из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

И.

В.

Н.

П.

М.

РМ.

О.

1. ДР Конго.

3.

1.

1.

1.

4−3.

+1.

4.

2. Швеция.

3.

1.

1.

1.

7−7.

0.

4.

3. Гана.

3.

1.

1.

1.

2−2.

0.

4.

4. Эквадор.

3.

1.

1.

1.

2−2.

0.

4.

5. Босния и Герцеговина.

3.

1.

1.

1.

5−6.

−1.

4.

6. Парагвай.

3.

1.

1.

1.

2−4.

−2.

4.

7. Сенегал.

3.

1.

0.

2.

8−6.

+2.

3.

8. Иран.

3.

0.

3.

0.

3−3.

0.

3.

—.

9. Южная Корея.

3.

1.

0.

2.

2−3.

−1.

3.

10. Алжир.

2.

1.

0.

1.

2−4.

−2.

3.

11. Шотландия.

3.

1.

0.

2.

1−4.

−3.

3.

12. Уругвай.

3.

0.

2.

1.

3−4.

−1.

2.

Жирным выделены сборные, уже гарантировавшие место в 1/16 финала.

Критерии в случае равенства очков у двух и более третьих команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.

Сетка плей-офф ЧМ-2026.

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас, выглядели бы так:

Германия — Парагвай.

Франция — Швеция.

ЮАР — Канада.

Нидерланды — Марокко.

Португалия — Хорватия.

Испания — Австрия.

США — Босния и Герцеговина.

Бельгия — Сенегал.

Бразилия — Япония.

Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Мексика — Эквадор.

Англия — ДР Конго.

Аргентина — Кабо-Верде.

Австралия — Египет.

Швейцария — Иран.

Колумбия — Гана.

Жирным выделены уже утвержденные пары.