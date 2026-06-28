Алжир — Австрия: Арнаутович открыл счет на 28-й минуте

Сборная Австрии играет со сборной Алжира в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 28-й минуте нападающий европейской команды Марко Арнаутович открыл счет.
28 июн 05:00 Алжир — Австрия 2:2.
Сборная Австрии играет со сборной Алжира в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Австрии играет со сборной Алжира в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 28-й минуте нападающий европейской команды Марко Арнаутович открыл счет.
28 июн 05:00 Алжир — Австрия 2:2.