Алжир — Австрия: Бельгали сравнял счет в концовке первого тайма

Сборная Алжира играет со сборной Австрии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 45-й минуте забил защитник алжирской команды Рафик Бельгали — он сравнял счет (1:1).
28 июн 05:00 Алжир — Австрия 0:1.
Сборная Алжира играет со сборной Австрии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Алжира играет со сборной Австрии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 45-й минуте забил защитник алжирской команды Рафик Бельгали — он сравнял счет (1:1).
28 июн 05:00 Алжир — Австрия 0:1.