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Махрез забил за Алжир и сравнял счет в матче с Австрией на ЧМ-2026

Сборная Алжира играет со сборной Австрии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Алжира играет со сборной Австрии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

На 60-й минуте нападающий алжирской команды Рияд Махрез забил гол и сравнял счет — 2:2.

28 июн 05:00 Алжир — Австрия 2:2.