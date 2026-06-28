Махрез забил за Алжир и сравнял счет в матче с Австрией на ЧМ-2026

Сборная Алжира играет со сборной Австрии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 60-й минуте нападающий алжирской команды Рияд Махрез забил гол и сравнял счет — 2:2.
28 июн 05:00 Алжир — Австрия 2:2.
Сборная Алжира играет со сборной Австрии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Алжира играет со сборной Австрии в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 60-й минуте нападающий алжирской команды Рияд Махрез забил гол и сравнял счет — 2:2.
28 июн 05:00 Алжир — Австрия 2:2.