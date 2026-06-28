Каннаваро — о вылете Узбекистана с ЧМ-2026: «Горжусь игроками — они сделали все, что могли»

— Мы потратили много энергии в первом тайме. До сегодняшнего дня наша физическая форма была хорошей, сегодня мы также хорошо выступили. Наш соперник также был хорошо подготовленной командой в этом отношении. Мы знали, что будет сложно, если мы не будем контролировать мяч перед игрой. Во втором тайме мы допустили ошибки и из-за этого пропустили голы.