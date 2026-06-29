Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» в гостях победила «Даллас», Косу осталась без очков

«Миннесота» на чужом паркете победила «Даллас» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 85:77.

«Миннесота» на чужом паркете победила «Даллас» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 85:77.

Самым результативным игроком встречи стала защитник «Далласа» Пэйдж Бюкерс — у нее 25 очков.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу осталась без очков.

«Миннесота» (15−4) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Даллас» (11−8) идет на четвертом месте.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Даллас» — «Миннесота» — 77:85 (16:28, 13:17, 25:19, 23:21).

Д: Бюкерс (25 очков), Фадд (21), Сигрист (12).

М: Ховард (21 + 14 подборов), Майлс (21), Макбрайд (17).