«Миннесота» в гостях победила «Даллас», Косу осталась без очков

«Миннесота» на чужом паркете победила «Даллас» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 85:77.
Самым результативным игроком встречи стала защитник «Далласа» Пэйдж Бюкерс — у нее 25 очков.
Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу осталась без очков.
«Миннесота» (15−4) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Даллас» (11−8) идет на четвертом месте.
Женская НБА.
Регулярный чемпионат.
«Даллас» — «Миннесота» — 77:85 (16:28, 13:17, 25:19, 23:21).
Д: Бюкерс (25 очков), Фадд (21), Сигрист (12).
М: Ховард (21 + 14 подборов), Майлс (21), Макбрайд (17).