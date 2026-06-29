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Андрей Лопатин покинет УНИКС

Как стало известно «СЭ», форвард сборной России Андрей Лопатин договорился с УНИКСом о выходе из контракта. Высока вероятность, что 27-летний баскетболист продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань».

Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», форвард сборной России Андрей Лопатин договорился с УНИКСом о выходе из контракта. Высока вероятность, что 27-летний баскетболист продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань».

Лопатин — чемпион Евролиги и двукратный победитель Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА. С 2022 по 2024 Андрей выступал за МБА, где был одним из лидеров команды, получив приглашение в УНИКС. В составе казанцев россиянин провел также два сезона и помог клубу завоевать бронзовые и серебряные медали Единой лиги.

В завершившемся розыгрыше Лиги ВТБ Лопатин в среднем набирал 7,1 очка (третий результат среди россиян в команде), делая 3,3 подбора и 1,4 передачи. Андрей реализовал 44,7 процента трехочковых.