Марш — игрокам после победы над ЮАР: «Вы герои для детей Канады, которые будут заниматься футболом»

«Ребята, вы канадские герои! Канадские герои для будущих детей страны, которые будут заниматься футболом. У этого спорта большое будущее благодаря вам. Вы должны гордиться тем, кто вы есть. Вы должны гордиться этой игрой», — цитирует американского специалиста AP.