Марш — игрокам после победы над ЮАР: «Вы герои для детей Канады, которые будут заниматься футболом»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам после победы над ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.
«Ребята, вы канадские герои! Канадские герои для будущих детей страны, которые будут заниматься футболом. У этого спорта большое будущее благодаря вам. Вы должны гордиться тем, кто вы есть. Вы должны гордиться этой игрой», — цитирует американского специалиста AP.
Канада в ⅛ финала сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.
Канада — первый участник ⅛ финала чемпионата мира. Дожала ЮАР в добавленное время.