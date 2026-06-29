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Марш — игрокам после победы над ЮАР: «Вы герои для детей Канады, которые будут заниматься футболом»

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам после победы над ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам после победы над ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Ребята, вы канадские герои! Канадские герои для будущих детей страны, которые будут заниматься футболом. У этого спорта большое будущее благодаря вам. Вы должны гордиться тем, кто вы есть. Вы должны гордиться этой игрой», — цитирует американского специалиста AP.

Канада в ⅛ финала сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.

Канада — первый участник ⅛ финала чемпионата мира. Дожала ЮАР в добавленное время.