Тренер сборной ЮАР Брос: «Мы сделали все хорошо, и я очень счастлив и горжусь своей командой»

«Мы проиграли матч, потому что у нашей команды не хватило мощи и скорости по сравнению с соперником. У нас действительно был тяжелый матч. Но когда мы оглядываемся назад, мы можем быть вполне довольны тем, что сделали. Мы разочарованы, и мы хотели победить, но нам не стоит слишком сильно расстраиваться. Мы сделали все хорошо, и я очень счастлив и горжусь своей командой», — цитирует бельгийского специалиста AP.