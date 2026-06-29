Источник: Диоманде устно согласился подписать пятилетний контракт с «ПСЖ»

«ПСЖ» намерен подписать полузащитника «Лейцпига» и сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманде, сообщил инсайдер Фабрис Хокинс.
По данным источника, 19-летний футболист устно согласился на пятилетний контракт с парижанами.
Ранее «Лейцпиг» отказался продавать спортивные права на игрока «Ливерпулю» за 100 миллионов евро.
Диоманде играет за немецкую команду с июля 2025 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 в 36 матчах полузащитник забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.