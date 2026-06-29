Эуштакиу создал пять голевых моментов со стандартных положений в матче ЮАР — Канада

По данным Opta, полузащитник североамериканской команды Стивен Эуштакиу с пятью голевыми моментами стал всего вторым игроком с начала наблюдений (с 1966 года), который создал пять и более таких моментов в матче плей-офф мужского чемпионата мира, после итальянца Андреа Пирло в матче против Германии в 2006 году (у которого их также было пять).