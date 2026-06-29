Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эуштакиу создал пять голевых моментов со стандартных положений в матче ЮАР — Канада

Сборная Канады победила команду ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Сборная Канады победила команду ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

По данным Opta, полузащитник североамериканской команды Стивен Эуштакиу с пятью голевыми моментами стал всего вторым игроком с начала наблюдений (с 1966 года), который создал пять и более таких моментов в матче плей-офф мужского чемпионата мира, после итальянца Андреа Пирло в матче против Германии в 2006 году (у которого их также было пять).

Эуштакиу забил победный гол на 90+2-й минуте. Он был признан лучшим игроком матча.

Канада — первый участник ⅛ финала чемпионата мира. Дожала ЮАР в добавленное время.