Источник: «Финикс» подпишет трехлетний контракт с центровым Уильямсом

Уильямс был ограниченно свободным агентом. В сезоне-2025/26 он набирал в среднем 11,7 очка и 8 подборов за игру. 216-сантиметровый центровой сыграл свои первые три сезона НБА в «Шарлотт», прежде чем был обменян в «Санз» в день драфта в 2025 году.