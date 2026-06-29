Президент Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку после вылета сборной с ЧМ-2026

«Неудача сборной в выходе в следующий раунд чемпионата мира — это результат, который не соответствует всем нашим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это, принося извинения всем, кто надеялся увидеть нашу команду в лучшем положении. Основываясь на убеждении, что ответственность требует предоставить возможность для нового этапа, я решил не продолжать работу до конца текущего срока», — написал Аль-Мисхаль в соцсети.