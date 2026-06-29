Тренер сборной Японии Мориясу: «Бразильцы будут мотивированы играть против нас, они намерены победить нас»

Бразильцы будут мотивированы играть против нас, они намерены победить нас. Мы чувствуем, что матч будет очень напряженным. У нас есть шанс, и это будет тяжело… мы выйдем на поле в полную силу", — сказал Мориясу на пресс-конференции.