Джонстон: «На ЧМ-2026 мы пишем историю канадского спорта»

"В целом, это было практически идеальное выступление в плей-офф. Для истории канадского спорта это будет момент, когда ты будешь помнить, где ты находился, когда это произошло. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы знаем, что мы не просто пишем историю канадского футбола, но и историю канадского спорта, и это нечто волшебное.